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الدولار بـ 15 ألف ليرة ..أحمد موسى: الوضع السياسي والاقتصادي فى لبنان صعب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:52 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع السياسي والاقتصادي فى لبنان أصبح صعبا للغاية والدولار أصبح بـ 15 ألف ليرة، موضحًا أن هناك مشكلات كثيرة يواجهها الشعب اللبناني.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتمنى أن يكون هناك خير فى جميع الدول العربية، ولكن ما يحدث فى لبنان الآن مؤلم.

ولفت أحمد موسي، إلى أن ما يحدث فى لبنان يشبه ما حدث فى مصر خلال فترة من الزمن، ولكن بحمد الله تم المرور منها.

وأوضح موسي، أنه تحدث من قبل وتحديدًا فى الأسبوع الماضى عن الوضع فى لبنان.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال الأسبوع الماضي إن الوضع الاقتصادى فى لبنان سييء للغاية، موضحًا أن هناك مظاهرات فى لبنان، ونأمل أن يستقر لبنان وتنتهى أزمته الداخلية.

وأضاف، أن الدولار فى لبنان يوازى 10 آلاف ليرة لبناني بالسوق السوداء، معلقًا " الدولار بشنطة ليرة" و الدولار فى البنوك بـ 1500 ليرة.

وانفعل أحمد موسى على الهواء وقتذاك قائلا:  هناك حالة غضب فى الشارع اللبناني بسبب ارتفاع الأسعار، وذلك بعد جائحة كورونا، والأوضاع الصعبة والمشكلات الداخلية".

وأوضح أنه منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم لم يتم تشكيل الحكومة؛ وذلك بسبب الخلاف للحصول على الحقائب.

وأشار إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي صعب فى لبنان، والشعب اللبناني فى مأساة.

وأوضح أنه كان يحب الذهاب إلى لبنان، قبل عام 2011، منوها إلى أنه في الأسبوع الذى سبق انضمامه لـ"صدى البلد" كان فى لبنان.
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