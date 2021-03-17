الدولار بـ 15 ألف ليرة ..أحمد موسى: الوضع السياسي والاقتصادي فى لبنان صعب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع السياسي والاقتصادي فى لبنان أصبح صعبا للغاية والدولار أصبح بـ 15 ألف ليرة، موضحًا أن هناك مشكلات كثيرة يواجهها الشعب اللبناني.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتمنى أن يكون هناك خير فى جميع الدول العربية، ولكن ما يحدث فى لبنان الآن مؤلم.





ولفت أحمد موسي، إلى أن ما يحدث فى لبنان يشبه ما حدث فى مصر خلال فترة من الزمن، ولكن بحمد الله تم المرور منها.





وأوضح موسي، أنه تحدث من قبل وتحديدًا فى الأسبوع الماضى عن الوضع فى لبنان.



