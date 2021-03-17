إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق القناطر الخيرية

أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أجرة، بطريق الحادثة - القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين لمستشفى القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بإصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة بطريق الحادثة - القناطر الخيرية وتم نقل المصابين لمستشفى القناطر الخيرية حيث تبين إصابتهم جميعا وفقا للكشف الطبي بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.





دفعت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية بمعداتها لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وتولت النيابة التحقيق.





وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حادث حادث انفجار أنبوبة بمصنع حلويات الهدى الكائن بدائرة مركز القناطر الخيرية.





وأمرت النيابة العامة بتحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الإدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتشكيل لجنه لفحص تراخيص المصنع واشتراطات السلامة والأمان، والاستعلام عن حالة المصابين لمعرفة إمكانية استجوابهم عن الحادث.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بمصنع الهدى للحلويات والشيكولاتة بمدينة القناطر الخيرية إثر انفجار أنبوبة داخل المصنع.





وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق فور نشوبه وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصا بإصابات متفرقة بالجسد من بينهم اثنين فى حالة خطرة وتم نقلهم للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.