نائب بالشيوخ: القضية الفلسطينية أخذت اهتماما كبيرا من الدولة المصرية

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ عام 1948 والقضية الفلسطينية تحتل اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية، مؤكدا أننا لا ننظر إلى القضية الفلسطينية على أنها مجرد قضية،بل نعتبر أن الدولة الفلسطينية جزءا من الأمن المصري.





وأكد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" على ان بداية الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوى وطنية، وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني، تأتي تأكيدا على سعي مصر الدائم والمستمر على التوصل لحلول شاملة وعادلة من أجل الشعب الفلسطيني.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جلسات الحوار كانت بدعوة مصرية وبرعاية الرئيس السيسي ، ما يؤكد الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام، متمنيا الوصول إلى حلول تنهي هذه المشاكل والإنقسامات والمضي قدما نحو الأمام من أجل مستقبل مشرق يحقق أمال وتطلعات الشعب الفلسطيني.



