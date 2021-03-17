لعبنا بجبن.. مدرب فيتا كلوب: احترمنا الأهلي أكثر من اللازم

علق فلوران ايبينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب على خسارة فريقه من الأهلي بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقال فلوران ايبينجي في تصريحات لصحيفة "أكتيواليت" الكونغولية: " لعبنا بجبن في الشوط الأول أمام الأهلي واحترمنا الفريق المنافس أكثر من اللازم، في الشوط الأول كنا جبناء، وارتكبنا خطأين فادحين".





أوضح مدرب فيتا كلوب: "لا مبرر ما حدث، ولكن الأهلي عدل خطته التي لعب بها في مباراة الذهاب بالقاهرة وهو ما أربك حساباتنا، في الشوط الأول نجح الأهلي في تسجيل هدفين والهدف الثالث قتل المباراة لانه سجل عن طريق هجمة مرتدة".