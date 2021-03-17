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رياضة

لعبنا بجبن.. مدرب فيتا كلوب: احترمنا الأهلي أكثر من اللازم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:43 م
صدى البلد
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أحمد هاني

علق  فلوران ايبينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب على خسارة فريقه من الأهلي بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقال فلوران ايبينجي في تصريحات لصحيفة "أكتيواليت" الكونغولية: " لعبنا بجبن في الشوط الأول أمام الأهلي واحترمنا الفريق المنافس أكثر من اللازم، في الشوط الأول كنا جبناء، وارتكبنا خطأين فادحين".


أوضح مدرب فيتا كلوب: "لا مبرر ما حدث، ولكن الأهلي عدل خطته التي لعب بها في مباراة الذهاب بالقاهرة وهو ما أربك حساباتنا، في الشوط الأول نجح الأهلي في تسجيل هدفين والهدف الثالث قتل المباراة لانه سجل عن طريق هجمة مرتدة".


واصل النادي الأهلي الاحتفال بفوز الفريق أمس أمام فيتا كلوب في الجوله الرابعه بدوري أبطال أفريقيا

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره للفريق 

وعلق :" صباح الانتصار فريقنا يحقق أول فوز في تاريخ الفرق المصرية على الأراضي الكونغولية

أول فوز بثلاثية خارج ملعبنا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا منذ نسخة 2001

الفوز الأول لفريقنا خارج ملعبه في مرحلة المجموعات منذ الفوز على الترجي في نسخة 2018 "

وكان الأهلي قد فاز أمس أمام فيتا كلوب بثلاثية نظيفه في مباراة الجوله الرابعه من دوري ابطال افريقيا
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