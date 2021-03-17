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رئيس وزراء هولندا يستخدم دراجته الهوائية للإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية .. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:49 م
رئيس الوزراء الهولندي
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها وصول رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى مركز الاقتراع على دراجته الهوائية للإدلاء بصوته في ثالث وآخر أيام التصويت في الانتخابات التشريعية الهولندية التي أغلقت أبوابها.

وجرت الانتخابات في ظل تدابير مشددة في إطار مكافحة جائحة كورونا، وسط توقّعات بأن تحقق نتائج الانتخابات لروته الفوز بولاية جديدة.

الانتخابات الهولندية هي الأولى من نوعها التي يشهدها الاتحاد الأوروبي منذ انتشار جائحة كورونا، وقد صوّت المواطنون الذين يعانون من ضعف حيال المرض في مراكز مخصصة لهم يومي الإثنين والثلاثاء، فيما اعتبر الأربعاء يوم الاقتراع الرئيسي.

ولا تزال هولندا خاضعة لقيود صارمة لمكافحة كورونا تشمل حظر تجول ليلي أثار جدلا في نهاية يناير وتسبب في أسوأ أعمال شغب مرت على هولندا منذ عقود، ومساء الأحد الماضي استخدمت الشرطة خراطيم المياه في مدينة لاهاي لتفريق تظاهرة جديدة مناهضة للحكومة.
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