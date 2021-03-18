اعتبارًا من اليوم.. «النقل الدولي واللوجستيات» تحظر دخول الشاحنات المخالفة للأراضي السودانية

قال المهندس مدحت القاضي رئيس شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفه التجاريه بالاسكندريه، أنه ورد للشعبه إخطار من المهندس السيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي بتطبيق الجهات السودانية لعدم السماح بدخول الشاحنات المخالفة الي الاراضي السودانية اعتبارا من اليوم الخميس ١٨ مارس الجاري تطبيقا لقرار وزارة البنية التحتية و النقل السودانية رقم ٩ لسنة ٢٠٢١.





وأشار القاضي إلى أن مهلة دخول الشاحنات المخالفة الأوزان التي تنتهي الخميس ١٨ مارس الجاري، حيث تشترط، أن تكون حمولة المحور المفرد مزدوج الإطارات 8 طنان للمحور ، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون حمولة المحور الثلاثي مزدوج الإطارات ٢٤ طنا للمحور، إضافة إلي ضرورة أن تكون حمولة المحور الثنائي مزدوج الإطارات ١٨ طنا للمحور.





وكشف القاضي، أن القرار يلزم بإن تكون الحمولة القصوى الشاحن و ٥٦ طنا شاملا وزن الشاحنة فارغة مضافا إليها حمولة البضائع، علي أن يكون اقصي طول ٢٢ مترا، وان يكون اقصي عرض ٢٦٠ سم، مع ضرورة أن يكون اقصي ارتفاع ٤٦٥ سم، مطالبا كافة الشركات القائمة بنشاط النقل البري الدولي إلى السودان بمراعاة تطبيق القرار دون اي استثناءات منعا لتكدس الشاحنات بمعبر قسطل، حيث أوردت بعض المصادر إلى ان القائمين لمعبر أشكين السوداني قد أفادوا يعدم السماح بالدخول للشاحنات المخالفة.