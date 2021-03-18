محافظ بورسعيد يكافئ العارضين بمعرض أندية الفتاة

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، معرض منتجات عضوات أندية الفتاة المقام بمركز شباب الاستاد، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة مع الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية.





وتفقد المحافظ أقسام المعرض الذي ضم عدد من منتجات اندية الفتاة من الحلوى والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس، والأكسسوارات، مشيدًا بمحتويات المعرض وجهد الفتيات المشاركات به.





كما كرم محافظ بورسعيد، عقب افتتاح المعرض عدد من الأمهات المثاليات من أبناء شهداء الجيش والشرطة، موجهًا الشكر لهم على ماقدموه للوطن من أرواح غالية، ونماذج مشرفة لم تتأخر يومًا عن حماية تراب الوطن، ومؤكدًا على أن أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن يعيشون في ذاكرتنا دائمًا فقد حفروا بدمائهم أسماء من نور خالدة.





وخلال افتتاح معرض أندية الفتاة قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بصرف ٢٠٠٠ جنيه لكل عارض بمعرض منتجات عضوات أندية الفتاة المقام بمركز شباب الاستاد، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة مع الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية.

كما قرر تخصيص ٤ أكشاك بشارع 7/3 السياحي للعارضين بمعرض أندية فتاة مصر لعرض منتجاتهم وذلك لمساعدتهم في ترويج منتجاتهم وتقديرا للعمل الذي يقومون بها.

وأشاد المحافظ، خلال تفقده أقسام المعرض، بمستوى الحلوى والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس، والأكسسوارات، موجهًا بتوفير كافة الدعم لهم لاستمرار إنتاجهم الذي وصفه بالمميز.