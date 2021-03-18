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اقتصاد

النقل الدولي واللوجستيات: منع دخول الشاحنات المخالفة للأراضي السودانية اعتبار من اليوم

الخميس 18/مارس/2021 - 01:24 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلن المهندس مدحت القاضي رئيس شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفه التجاريه بالاسكندريه، عن تلقي الشعبة إخطارا من المهندس السيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بأن الجهات السودانية ستبدأ تطبيق عدم السماح بدخول الشاحنات المخالفة الي الاراضي السودانية اعتبارا من اليوم  الخميس ١٨ مارس الجاري، تنفيذا لقرار وزارة البنية التحتية والنقل السودانية رقم ٩ لسنة ٢٠٢١.

وأشار القاضي إلى أن مهلة دخول الشاحنات المخالفة الأوزان تنتهي اليوم الخميس ١٨ مارس الجاري، موضحا أن وزارة النقل السودانية تشترط أن تكون حمولة المحور المفرد مزدوج الإطارات ٨ طن للمحور، بالاضافه إلي ضرورة أن تكون حمولة المحور الثلاثي مزدوج الإطارات ٢٤ طن للمحور، اضافه إلي ضرورة أن تكون حمولة المحور الثنائي مزدوج الإطارات ١٨ طن للمحور.

وأوضح القاضي، أن القرار يلزم بإن تكون الحمولة القصوى ٥٦ طنا  شاملة وزن الشاحنة فارغة مضافا إليها حمولة البضائع، علي أن يكون اقصي طول ٢٢ متر، وان يكون اقصي عرض ٢٦٠ سم، مع ضرورة أن يكون  اقصي ارتفاع ٤٦٥  سم.

وطالب جميع الشركات القائمة بنشاط النقل البري الدولي الي السودان بمراعاة تطبيق القرار دون  اي استثناءات منعا لتكدس الشاحنات بمعبر قسطل،  حيث أوردت بعض المصادر ان القائمين بمعبر أشكين السوداني أفادوا بعدم السماح بدخول الشاحنات المخالفة.
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