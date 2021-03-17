الحوار الوطني الفلسطيني.. أحمد موسي: مصر قامت بتحركات كبيرة للوصول لهذه اللحظة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحوار الوطنى الفلسطينى الذى تم فى القاهرة شارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية، موضحًا أن الحوار جاء لانهاء الانقسام و لم الشمل.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر قامت بدور قوي و رهيب، وأن مصر قامت بتجميع الفصائل وتم الأتفاق بينهم.





ولفت أحمد موسى إلى أن مصر قامت بتحركات كبيرة وعظيمة للوصول لهذه اللحظة.





وعرض موسى كلمات الفصائل الفلسطينية.