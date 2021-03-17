سياسات مالية رصينة.. أستاذ اقتصاد: مصر حققت إنجازات ستجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن مصر حققت إنجازات على الأرض فيما يتعلق بـ الاقتصاد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.





وأضاف عمرو سليمان، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "مهمة جذب الاستثمارات الأجنبية أصبحت أكثر يسيرا نتيجة النجاحات في الاقتصاد المصري والتغير في البنية التشريعية وإصلاح سعر الصرف للتعامل مع العالم الخارجي".





وتابع عمرو سليمان " الدولة بها سياسات مالية رصينة ومعدلات تضخم متراجعة وهناك مؤشرات اقتصادية كلية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إ لى مصر".





وأوضح "المؤشرات الكلية للاقتصاد أهم المحاور التي يحدد بناء عليها المستثمر الأجنبي إمكانية الاستثمار في أي دولة".





وقال "مصر حققت نجاحات في ملف الطاقة والاقتصاد الأخضر والتواصل مع المستثمرين إحدى سمات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومصر وقيادتها حريصة على التواصل مع الشركات الاستثمارية العالمية".



