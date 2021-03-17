كيلومترات من الإمارات.. إيران تهدد بموقع جديد لإطلاق الصواريخ الباليستية

أظهرت صور الأقمار الصناعية ان إيران أنشأت مواقع جديدة لإطلاق صواريخ باليستية، ما يمثل تهديدًا جديدًا للمنطقة من قبل طهران.





وبحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أصبح موقع الصواريخ الباليستية الإيرانية خورجو تحت الأرض جاهزًا للعمل تقريبًا بعد إنشاء مواقع إطلاق جديدة، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها القناة.





تكشف الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تيكنولوجيز" عن حفر أربعة ثقوب في جانب أحد الجبال. ثلاثة من الأعمدة هي مواقع إطلاق عمودية صلبة في مرحلة البناء النهائية، وفقًا لتحليل منفصل أجرته مجموعة الاستخبارات المدنية "إنتل لاب".





قال رئيس محللي مختبر إنتل إيتاي بار ليف إنه:"بالنظر إلى الموقع الجغرافي والتضاريس الحالية، بمجرد أن يصل هذا المجمع إلى القدرة التشغيلية الكاملة، لن يكون من السهل تحييده بالوسائل التقليدية".





بدأ البناء في موقع الصواريخ الباليستية، الواقع في جنوب غرب إيران، قبل ثلاث سنوات، على الرغم من أن الإيرانيين كثفوا العمل في الأشهر الأخيرة فقط في مواقع الإطلاق التي يمكنها نشر صاروخين باليستيين بسرعة لكل منهما.





يقع الموقع الإيراني على بعد 500 ميل تقريبًا من الكويت، الدولة التي تضم أكثر من 13000 جندي أمريكي، وأقل من 200 ميل من الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة.





وافتتح الحرس الثوري منشأة جديدة للصواريخ تحت الأرض يوم الاثنين، على الرغم من أن مسؤولين من إيران الإسلامية لم يكشفوا عن الموقع.









وبُث فيديو للموقع عبر التلفزيون الحكومي الإيراني وأظهر عشرات الصواريخ جاهزة للاستخدام.





وقال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي "هذا جزء صغير من القدرة الصاروخية للقوات البحرية للحرس الثوري".





بينما توسع إيران قدراتها العسكرية ، يدعو أعضاء الكونجرس الرئيس بايدن إلى إدراج قضية الصواريخ الباليستية في أي جهود دبلوماسية مقبلة فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.





في الأسبوع الماضي ، بعثت مجموعة مؤلفة من 140 ممثلًا من الحزبين برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحث إدارة بايدن على معالجة هذه المشكلة.





وكتب المشرعون أن "الدبلوماسية مع إيران يجب ألا تحد فقط من إنتاج المواد النووية ، بل يجب أن تضمن أيضًا عدم تمكن إيران من تطوير صاروخ باليستي ذي قدرة نووية".



