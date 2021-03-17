لحظة تنصيب خوان لابورتا رئيساً لبرشلونة .. فيديو

أعُلن رسميًا تنصيب خوان لابورتا رئيساً لنادي برشلونة الإسباني، بعد فوزه في الانتخابات الأسبوع الماضي بعد تفوقه على المرشحين توني فريشيا وفيكتور فونت.









وأضاف رئيس النادى الكتالونى قائلاً: "لدي علاقة جيدة مع جميع اللاعبين وأريد أن أشكر الجميع على القدوم إلى هنا اليوم سترون رئيسًا دائما بجانبكم، يدعمكم ويحميكم، لدينا تحد مهم للغاية، وسنفعله بشجاعة وتفاؤل لإعادة برشلونة إلى المجد".







وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يستهدف التعاقد مع إيرلينج هالاند، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن تمويل صفقة هالاند سيدفع إدارة نادي برشلونة للتخلص من عدة نجوم مثل جريزمان وكوتينيو وبيانيتش وبرايثوايت وأمتيتي وماتيوس وفيربو ونيتو.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ هالاند 110 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وشارك هالاند مع بوروسيا دورتموند في 29 مباراة هذا الموسم،، سجل خلالهما 31 هدفا، وصنع 8 آخرين. ويجهز خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، لمجزرة داخل صفوف البلوجرانا، من أجل التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





🗣 Joan Laporta: "Intentaré convèncer al Leo perquè es quedi" pic.twitter.com/B4lWZdKq9n — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 17, 2021

وقال لابورتا فى حفل تنصيبه رئيسا لبرشلونة: "متفائل ومن حولي يعرف أنني دائمًا شخص إيجابي، وأريد أن أشكر كل الأعضاء ولكل من صوّت لي، كما أريد أن أشكر توني فريشا وفونت على وجودهم هنا، برشلونة عائلة كبيرة وهذا ما ظهر اليوم".