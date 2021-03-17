الأمل مفتاح .. حنان مطاوع توجه رسالة لجمهوها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





و تألقت حنان مطاوع بإطلالة جذابة مرتدية فستانا اسود و علقت قائلة : Hope is a key، أملك مفتاحك.





يذكر ان قالت النجمة حنان مطاوع إنها ستستأنف تصوير مسلسلها "ورد " خلال أسبوع أو عشر أيام على الأكثر بعد توقف دام لحوالي اسبوعين بسبب أعمال في المونتاج .





وأضافت في تصريح لـ صدى البلد أنها أنتهت من تصوير 20 ٪ من المسلسل مؤكدة أن المسلسل سيكون مفاجأة للجميع وستبذل قصارى جهدها لتحقيق النجاح فيه".

وتشارك «حنان» في مسلسل «ورد» والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ويعد أول بطولة مطلقة لها في موسم رمضان ، والذي يأتي في إطار اجتماعي، ويشاركها البطولة كل من نضال الشافعي صلاح عبدالله، محمد لطفي، تيام مصطفى قمر، محمد عز، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبوشادي.





جدير بالذكر أن آخر أعمال «حنان» كانت حكاية «أمل حياتي» من مسلسل «إلا أنا».