غدًا.. ندى بسيوني تحتفل بالمرأة المصرية في «حاجة حلوة»

تحتفل الفنانة ندى بسيونى في حلقة الغد من برنامج "حاجة حلوة"، المذاع على قناة النهار في الخامسة مساء، بالمرأة المصرية، من خلال عرض نماذج حقيقية لسيدات ناجحات استطاعوا التغلب على صعوبات الحياة.





تبدأ الفقرة الأولى مع سلمي العجيل التي حولت سيارة ميكروباص إلي عربية سندوتشات، لتتحدث عن أهم ما واجهته أثناء تواجدها في الشارع، والفقرة الثانية للدكتور مها التاجوري التي اقامت عملا خاصا بعيدا عن شغلها الأكاديمي.





وتختتم ندى بسيوني الحلقة بوصفه "لتلميع الخشب" من مكونات طبيعية موجودة داخل كل بيت، وهذه الفقرة تقدمها مع عم البحر.





بذكر ان البرنامج تدور فكرته حول كل ما هو جميل حولنا في داخلنا من روح، مشاعر وافكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية، كما يهتم البرنامج بالبعد العادات السلبية والابتزاز العاطفي، وكذلك يهتم بالرشاقة والصحة والتغذية، ومعرفة كيفية الوصول إليهم بشكل أسهل.