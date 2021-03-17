لحظة إسقاط التحالف طائرة حوثية كانت بصدد شن هجوم على السعودية .. فيديو

أحبط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، هجوما لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق مسيرة مفخخة من عمران تجاه السعودية.









ودمر التحالف طائرة مسيرة مفخخة قبل إطلاقها من عمران تجاه المملكة العربية السعودية، وأظهر فيديو نشرته صحيفة "عاجل" لحظة تدميرها.









وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران.









وأشار إلى أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية، مؤكدًا أن العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



