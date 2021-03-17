أعراض تؤكد أنك مدمن كافيين

غالبًا ما يُنظر إلى الكافيين على أنه مادة مسببة للإدمان لأنه يغير كيمياء الدماغ .

الكافيين ليس قريبًا من الإدمان مثل العقاقير الأخرى. يسميه البعض إدمانًا لأنه يحفز الجهاز العصبي ، ولأن الانسحاب منه قد يسبب مشاكل جسدية ونفسية. ومع ذلك ، فمن الأصح وصف الحاجة إلى الإفراط في استهلاك الكافيين بالاعتماد .

تكمن مشكلة الاعتماد على الكافيين في أنك إذا انسحبت فجأة ، فقد تواجه مشكلة في العمل عقليًا وجسديًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى التخلص من دورة نومك ، وإدامة مشاكل الصحة العقلية ، والمشاعر السلبية.









إذا انسحبت من الكافيين ، فقد تستمر الأعراض من 7 إلى 12 يومًا. ومع ذلك ، فإن 50 ٪ فقط من السكان الذين يستهلكون الكافيين يعانون من أعراض الانسحاب. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب عليك الاستمرار في تدليل نفسك بكمية أكثر من الكمية الموصى بها من الكافيين يوميًا.

الأعراض الشائعة لاعتماد الكافيين

. الصداع





التعب أو الخمول

عدم القدرة على التركيز

التهيج

مشاكل الهضم مثل القولون العصبي وحموضة المعدة والقرحة

تشنجات وآلام في العضلات

الارتعاش

غثيان

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول مستويات عالية من الكافيين على المدى الطويل قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض مختلفة. قد تشمل المخاطر مشاكل في القلب ومخاطر الحمل. هل لديك حالات موجودة مسبقًا مثل القلق ، وارتجاع الحمض ، وارتفاع ضغط الدم؟ قد يؤدي شرب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين بانتظام إلى تفاقم حالتك.



