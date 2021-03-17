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مرأة

أعراض تؤكد أنك مدمن كافيين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:37 م
صدى البلد
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غالبًا ما يُنظر إلى الكافيين على أنه مادة مسببة للإدمان لأنه يغير  كيمياء الدماغ  . 

الكافيين ليس قريبًا من الإدمان مثل العقاقير الأخرى. يسميه البعض إدمانًا لأنه يحفز الجهاز العصبي ، ولأن الانسحاب منه قد يسبب مشاكل جسدية ونفسية. ومع ذلك ، فمن الأصح وصف الحاجة إلى الإفراط في استهلاك الكافيين  بالاعتماد .

تكمن مشكلة الاعتماد على الكافيين في أنك إذا انسحبت فجأة ، فقد تواجه مشكلة في العمل عقليًا وجسديًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى التخلص من دورة نومك ، وإدامة مشاكل الصحة العقلية ، والمشاعر السلبية.



إذا انسحبت من الكافيين ، فقد تستمر الأعراض   من 7 إلى 12 يومًا. ومع ذلك ، فإن 50 ٪ فقط من السكان الذين يستهلكون الكافيين يعانون من أعراض الانسحاب. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب عليك الاستمرار في تدليل نفسك بكمية أكثر من الكمية الموصى بها من الكافيين يوميًا.

الأعراض الشائعة لاعتماد الكافيين

 . الصداع 


  • التعب أو الخمول
  • عدم القدرة على التركيز
  • التهيج
  • مشاكل الهضم مثل القولون العصبي وحموضة المعدة والقرحة
  • تشنجات وآلام في العضلات
  • الارتعاش
  • غثيان

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول مستويات عالية من الكافيين على المدى الطويل قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض مختلفة.  قد تشمل المخاطر مشاكل في القلب ومخاطر الحمل. هل لديك حالات موجودة مسبقًا مثل القلق ، وارتجاع الحمض ، وارتفاع ضغط الدم؟ قد يؤدي شرب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين بانتظام إلى تفاقم حالتك. 


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