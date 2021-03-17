شاهد.. طارق قنديل يشيد بلاعبات يد الأهلي بعد الفوز بكأس مصر

أشاد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الاهلي بلاعبات الفريق الأول لكرة اليد بعد التتويج بكأس مصر.





وقام طارق قنديل بتسلم اللاعبات كأس البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على صالة 6 أكتوبر الدولية.





وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة النهائية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 18-13.





وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لتصل النتيجة إلى ٢٧-٢٠، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والمرتدات السريعة، تحت قيادة مدربه يحيى يوسف، ليحسم اللقب المحلي لصالحه.





وشهد تتويج «سيدات اليد» حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، والأستاذ طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، والكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي.





وكان الأهلي قد صعد للمباراة النهائية بعد تغلبه أمس على نظيره سبورتنج، بنتيجة 27-23.



