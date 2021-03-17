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توك شو

خبير علاقات: الحرب العالمية الثانية أدت لزيادة الاختلاط بين الرجل والمرأة ..فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:19 م
الاختلاط بين الرجل
الاختلاط بين الرجل والمرأة
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التوك شو
قال عمر ندى، خبير العلاقات الزوجة، إن المرأة  في الماضي كانت تعمل بعض الأعمال لمساعدة زوجها ، ولكنها لم تكن تختلط بالرجال، ومع ظهور الإسلام كانت هناك وزيرة للتجارة كانت تسمى الشفاء العدوية، وعينت من قبل الخليفة عمر بن الخطاب المعروف بتدينه.

وتابع "ندى"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،:"ومع الحرب العالمة الاولى والثانية اضطر العديد من النساء للخروج إلى العمل، بسبب وجود أزواجهم في الحرب، وهذا زاد اختلاط المرأة بالمجتمع بصورة كبيرة للغاية، ومع وجود مواقع التواصل الاجتماعي زادت نسبة الاختلاف بصورة كبيرة للغاية". 

وتابع " ندي" ان الاختلاط بين المرأة والرجل تواجد بسبب التواجد في المدرسة والعمل، وهذا أدى لتكوين صداقات مشتركة، اما بعد الزواج فتستمر الصداقة بسبب الاهتمامات المشتركة  مثل حب فريق معين أو حب لعبة معينة، او العمل في مكان واحد، وهذا الأمر مقبول إلى حد ما. 

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