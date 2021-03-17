المؤبد للمتهم بقتل حماه وإصابة شقيق زوجته في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بقتل والد زوجته وإصابة شقيقها فى مشاجرة عائلية بقليوب.





بدأت الواقعة بمشاجرة عائلية نشبت بين المتهم ويدعى "ك. م. ا" 45 سنة بدون عمل وزوجته وتدعى "ف. ت. ج" 38 سنة ربة منزل لخلافات عائلية على مصروف المنزل نتيجة عمل الزوج باليومية وانقطاعه عن العمل منذ فترة، الأمر الذى تسبب فى مشادة كلامية ومشاجرة بين المتهم وزوجته التى اعتادت معايرته بعدم عمله.





وأوضحت التحريات أنه يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته تطورت معايرة الزوجة له ببطالته فقام بصفعها على وجهها وانهال عليها بالضرب فاستغاثت بالجيران الذين تدخلوا لمحاولة الفض بينهما إلا أن الزوج قام بطردهم.





وأضافت التحريات أن أحد الجيران اتصل هاتفيا بعائلة الزوجة فحضر على الفور والدها ويدعى "ت. ج" 65 سنة موظف بالمعاش ونجله ويدعى «ح» 33 سنة عامل بورشة خراطة فسمعا صوت الزوجة تستغيث والزوج ينهال عليها بالضرب فحاولا الدخول إلى البيت إلا أن الزوج منعهما من الدخول فقام شقيق الزوجة باقتحام الشقة وكسر الباب، لمحاولة تخليص شقيقته من تعدى زوجها عليها بالضرب.





وما إن دخلا المنزل حتى فوجئا بالزوج ممسكا بشعر زوجته بإحدى يديه وباليد الأخرى ممسكا بسكين مطبخ مهددا أي منهما إذا لم يغادرا المنزل فسوف يقوم بذبح الزوجة أمامهما.



