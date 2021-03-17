باريس سان جيرمان يحجز مقعداً في ربع نهائي كأس فرنسا بعد هزيمة ليل

حقق فرق باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز على نظيره ليل 3-0، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "حديقة الإمراء"، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس فرنسا.





تمكن ماورو إيكاردي من أحراز هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء. ثم قرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 39 لصالح باريس سان جيرمان قام مبابي بتنفيذ ركلة الجزاء ونجح في هز الشباك وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 41.





لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء.





وخلال أحداث الشوط الثاني وفي الدقيقة 77 قرر حكم المباراة أحتساب ركلة جزاء لصالح ليل قام يوسف يازيكي بتفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 78 ولكن نجح نافاس من التصدي لها لتظل النتيجة تقدم باريس بهدفين.





ثم أضاف كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من ضائع.



