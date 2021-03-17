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توك شو

شاهد | خبير علاقات: الصداقة بين الرجل والمرأة غير مقبولة في هذه الحالة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:13 م
عمر ندي
عمر ندي
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التوك شو
قال عمر ندى، خبير العلاقات الزوجة، إن الصداقة غير مقبولة بين الرجل والمرأة عندما تحدث راحة في الكلام ويتم سرد كل التفاصيل فيما بينهما، معقبًا "في هذه الحالة الزوجة تكون استبدلت دور الزوجة بالصديق، وهذا خطر للغاية".

وأضاف "ندى"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المجتمع الأمريكي ليس متحررًا بالصورة التي قد يتخيلها البعض، معقبًا "فكرتنا غير صحيحة عن سماح الأمريكان بالصداقة بين الرجل والمرأة، فالغالبية العظمى لا تقبل هذا الأمر". 

وأشار "ندى"، إلى أن هناك دراسة أمريكية أفادت بأن الرجل يشعر بأن الصديقة قد تكون منجذبة إليه، في حين أن الصديقة في الغالب لا تشعر بأي انجذاب إليه على الإطلاق. 

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