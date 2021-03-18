مدير صندوق مكتبات مصر يشيد بمواهب الشعر في مطروح .. شاهد

استقبل أسامة المراسى مدير مكتبة مصر العامة بمطروح أمس الأربعاء السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة وأحمد أمان المنسق العام لصندوق مكتبات مصر العامة.

اقرأ أيضا:

تسليم تجهيزات الزواج ل15 عروسة ضمن المبادرة الرئاسية دكان الفرحة





وتفقد السفير رضا الطايفي أقسام المكتبة المختلفة بمطروح بجميع أقسامها و قاعتها كما تابع انشطة المكتبة المختلفة المقدمة لابناء المحافظة وزائريها بما في ذلك فريق قافية للشعر والغناء والموسيقى وفريق المسرح التابع للمكتبة.





واستمع الى بعض ابيات الشعر من فريق قافية للشعر التابع للمكتبة والذى نال اعجابه موكدا عل ضرورة استغلال هذه المواهب وصقل مهارتها .

واشاد مدير صندوق مكتبات مصر العامة بنظافة ونظام المكتبة و الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية فى تقديم الخدمات للمترددين عليها .





كما اختتم الجولة بزيارة لمتحف التراث البدوي والذى يضم الاعمال التراثية والتى تعبر عن الفلوكلور المطروحى .





وأوضح مدير صندوق مكتبات مصر العامة أنه من المقرر أن يقوم اليوم الخميس بزيارة لواحة سيوة للوقوف على الأماكن المقترحة لإنشاء مكتبة مصر العامة بواحة سيوة.