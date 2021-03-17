وزارة الدفاع الجزائرية: القضاء على إرهابي والقبض على اثنين آخرين جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن القضاء على إرهابي والقبض على اثنين آخرين بمنطقة برج باجي مختار جنوبي البلاد.





وذكرت الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة تمكنت قوات الجيش مساء أمس بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية من القضاء على الإرهابي المدعو بشار عمر وإلقاء القبض على اثنين آخرين هما كل من الإرهابيين بن خية سيدي محمد وشرايط محمد.





وأضاف البيان أن العملية تم خلالها ضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وسيارة رباعية الدفع وجهازي اتصال لاسلكيين بالإضافة إلى أغراض أخرى، .



