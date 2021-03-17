ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفاجأة عن السبب الأول للطلاق في الغرب | تفاصيل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:16 م
الطلاق لدي الغرب
الطلاق لدي الغرب
Advertisements
التوك شو
قال عمر ندى، خبير العلاقات الزوجية، إن خطورة الصداقة بين الرجل والمرأة تتمثل في الفضفضة لهذا الصديق عند المرور بلحظات ضعف في العلاقة.

وتابع "ندى"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، :" الصديق الانتيم بيكون الصدر الحنين للفضفضة، وهذا السبب الأول للطلاق في الخارج ، وليس في الداخل فقط، الصداقة بين الرجل والمرأة خطيرة جددا".

وأضاف ندي : أن الصداقة بين الرجل والمرأة ممكنة حال عدم الجلوس معها بشكل منفرد، او إعداد شاتينج معها ليلًا لمسافة طويلة ، مشددًا على ضرورة أن تعتبر المرأة الزوج مخزن أسرارها، معقبً:" حق الزوج عليكي انك تقربي منه"
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علي جمعة: الحب الملتهب لا يدوم إلا 3 سنوات فقط.. فيديو

هذه نصيحتي للأزواج ..علي جمعة يوضح الفرق بين الخلع والطلاق

كيفية التعامل مع الصديقة المقربة من الزوج.. خبيرة علاقات أسرية تجيب

علي جمعة يكشف معنى الحب الحقيقي .. فيديو

أخصائية نفسية: الرجل لا يفضل الارتباط بفتاة كانت مخطوبة لهذا السبب

أخصائية نفسية تقدم نصائح قبل الارتباط بأصحاب العلاقات السابقة

ترشيحاتنا

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين بالقوات المسلحة

شروط الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري‎

مفيش حاجة بعيدة على ربنا.. عصام الحضري يعلن موقفه من العودة لمنتخب مصر على طريقة إبراهيموفيتش

في حاجات متقدرش تفهمها.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة

اللقاح هو الحل .. رئيس قسم الصدر بقصر العينى يحذر من ارتفاع معدلات وفيات كورونا

أبيض X أسود.. ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي تثير الجدل بأنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض X أسود.. ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي تثير الجدل بأنوثتها

أسامة منير يحتفل بنجاح أغنية "أنا" في صدى البلد.. صور

بمواد معاد تدويرها .. بدء إنتاج BMW iX الكهربائية الجديدة