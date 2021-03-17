مفاجأة عن السبب الأول للطلاق في الغرب | تفاصيل

قال عمر ندى، خبير العلاقات الزوجية، إن خطورة الصداقة بين الرجل والمرأة تتمثل في الفضفضة لهذا الصديق عند المرور بلحظات ضعف في العلاقة.





وتابع "ندى"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، :" الصديق الانتيم بيكون الصدر الحنين للفضفضة، وهذا السبب الأول للطلاق في الخارج ، وليس في الداخل فقط، الصداقة بين الرجل والمرأة خطيرة جددا".



