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رياضة

وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة تدخله في تعاقد الزمالك مع كارتيرون

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:58 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، حقيقة ما يتردد عن تدخله في تعاقد الزمالك مع باتريس كارتيرون ، خلفا لجايمي باتشيكو لقيادة فريق الكرة.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد ، إن كل ما يتردد عار تماما من الصحة ، وأنه لا يتدخل من قريب او بعيد في عمل اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز ، وأن الوزارة تحترم اللوائح والقوانين ، واللجنة تمارس عملها بكامل الصلاحيات.

وأضاف ، أقدر غضب جماهير الزمالك بسبب سوء النتائج في البطولة الإفريقية ، خاصة بعد الهزيمة من الترجي التونسي أمس ، حيث صعبت من موقف الفريق الابيض في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.

وسادت حالة غضب بين الجماهير البيضاء عقب الهزيمة أمس أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعه بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، بقيادة كارتيرون ، إلى جانب تقديم اللاعبين أداء سيئا بلا روح أو إصرار على الفوز.

وكانت قد كشفت مصادر قانونية لصدى البلد أن الوزير لديه إمكانيه تعديل في اللجنة المؤقتة بضم عناصر جديدة لحين الدعوة للانتخابات القادمة في يوليو المقبل 2021.
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