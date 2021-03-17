إبراهيم عيسى: الحكومة وفرت الحماية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والدولة نفذت إرادتها

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدولة نجحت في اتخاذ قرارت صعبة خلال الفترة الأخيرة تحت شعار "الإصلاح الاقتصادي"، موضحًا أن هذه القرارات كانت صعبة على المواطن، إلا أنه هذه القرارات تم العمل بها والدولة نفذت إرداتها من أجل مصيرتها.





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يتوقع أحد أن تتم إجراءات رفع الدعم وتعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت الكثير من الحماية لنجاح برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي يعمل به كل عناصر الدولة من القطاع الخاص والعام والاستثمار الأجنبي.



