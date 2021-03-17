نصف مليون جنيه خسائر مصنع القناطر المحترق

أكدت المعاينة الأولية لحادث اندلاع حريق بمصنع شيكولاتة بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن السبب في الحريق هو تسرب في إحدى أسطوانات الغاز نشب عنه الحريق بالإضافة إلى أن المصنع غير حاصل على موافقة من الحماية المدنية.









وقال اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية إن مصنع الحلويات المحترق بمنطقة شلقان مرخص من هيئة التنمية الصناعية وليس من مجلس المدينة وأنه يعمل برخصة سارية منذ عام 2019 ويخضع للإشراف من الهيئة.









وأضاف رئيس المدينة أن المصنع داخل الحيز العمراني والخسائر تقدر بالآلاف نتيجة احتراق معدات ومنتجات، مشيرا إلى أن جميع الإصابات من العمال بحروق بسيطة وتم نقلهم لمستشفى قليوب العام وتقديم الإسعافات لهم، ولم تقع أي حالات وفاة بين العمال.









وكشفت المعاينة المبدئية لمكان الحريق عن أن الخسائر تقدر بنحو 500 ألف جنيه ، وتم التحفظ على مكان الحريق لحين الانتهاء من التحقيقات.







