قرارات عاجلة من السودان لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، إلزام كافة المؤسسات العامة والخاصة بالبلاد بتقيد كافة موظفيها بارتداء الكمامات وتوفيرها لهم مجانا، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي داخل المؤسسات.









وكشف وزير الصحة السوداني عمر أحمد النجيب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية، أن وزارته ستقوم بإنشاء إدارة للصحة والسلامة المهنية لمساعدة المؤسسات في تنفيذ الموجهات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا .









وأوضح أن الاجتماع اطلع على برنامج توزيع لقاح كورونا " استرازينيكا"، الذي وصل البلاد الاسبوع الماضي، و مادار حوله، وإن وزارة الصحة تابعت كافه الحالات التي استخدمت اللقاح دون وجود آثار جانبيه، مؤكدا أن اللقاح آمن وأن الآثار الجانبيه الناتجة عنه اقل بكثير من الخطورة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا.









وأشار إلى التزام الوزارة بموجهات منظمة الصحة العالمية، وقال إن الوضع تحت التقييم الدائم من قبل الوزارة واللجنة العليا للطوارئ الصحية.









وأوضح وزير الصحة ان الاجتماع اطمأن على الوضع الصحي بمدارس العاصمة، وشدد على أهمية الدور الاعلامي لتوعية المواطنين بمخاطر كورونا والعمل على الوقاية منها عبر تشكيل لجنة دائمة للعمل الاعلامي بالتنسيق مع وزارة الاعلام والقصر الجمهوري .





وأضاف ان الاجتماع استمع لتقرير رياضي حول كيفية استعادة النشاط الرياضي بصورة سليمة وآمنة .



