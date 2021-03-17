ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرارات عاجلة من السودان لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:55 م
كورونا في السودان
كورونا في السودان
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، إلزام كافة المؤسسات العامة والخاصة بالبلاد بتقيد كافة موظفيها بارتداء الكمامات وتوفيرها لهم مجانا، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي داخل المؤسسات.


 وكشف وزير الصحة السوداني عمر أحمد  النجيب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية، أن وزارته ستقوم بإنشاء إدارة للصحة والسلامة المهنية لمساعدة المؤسسات في تنفيذ الموجهات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا .


وأوضح أن الاجتماع اطلع على برنامج توزيع لقاح كورونا " استرازينيكا"، الذي وصل البلاد الاسبوع الماضي، و مادار حوله، وإن وزارة الصحة تابعت كافه الحالات التي استخدمت اللقاح دون وجود آثار جانبيه، مؤكدا أن اللقاح آمن وأن الآثار الجانبيه الناتجة عنه اقل بكثير من الخطورة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا. 


وأشار إلى التزام الوزارة بموجهات منظمة الصحة العالمية، وقال إن الوضع تحت التقييم الدائم من قبل الوزارة واللجنة العليا للطوارئ الصحية.


وأوضح وزير الصحة ان الاجتماع اطمأن على الوضع الصحي بمدارس العاصمة، وشدد على أهمية الدور الاعلامي لتوعية  المواطنين  بمخاطر كورونا والعمل على الوقاية منها عبر تشكيل لجنة دائمة للعمل الاعلامي بالتنسيق مع وزارة الاعلام والقصر الجمهوري .
 

وأضاف ان الاجتماع  استمع لتقرير رياضي حول كيفية استعادة النشاط الرياضي بصورة سليمة وآمنة .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بريطانيا تسجل 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإماراتية: تقديم 111.890 جرعة لقاح كورونا خلال 24 ساعة

السعودية.. قرار مهم من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا لـ المتعافين

800 ألف جرعة.. السودان يتسلم الشحنة الأولى من لقاحات كوفيد-19

تصل خلال أيام..العراق: ستة ملايين جرعة من لقاح كورونا في طريقها للبلاد

توضيح عاجل من الصحة السعودية بشأن لقاح أسترازينيكا

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند.. إطلالات تكشف عن أنوثة عبير صبري

وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة تدخله في تعاقد الزمالك مع كارتيرون

بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني.. الحكومة تكشف استعدادتها لمواجهة كورونا

مفاجأة عن علاقة كورونا بسرعة المشي .. تفاصيل

تدخل وزير الرياضة لـ تعيين لجنة جديدة للزمالك.. ماذا تقول اللوائح؟

شروط الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري‎

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

تعرف على فوائد الردة

بعد تصدرها تريند.. إطلالات تكشف عن أنوثة عبير صبري