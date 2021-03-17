منها قوانين الإيجارات | النائب أحمد القناوي يكشف أجندة التنسيقية بالشيوخ.. فيديو





كشف النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الخطة التشريعية للتنسيقية، قائلا: "لدينا لجان نوعية تعمل منذ عامين وتصدر تقرير شهري عن القوانين والقضايا التي تهم الشارع المصري، كما لدينا شباب ممثلين عن 25 حزب داخل التنسيقية ينقلون وجهات نظر أحزابهم عن الملفات التي تهم المواطنين وبالتالي لدينا منصة حوارية ضخمة تحمل العديد من الأفكار والأجندات ومشروعات القوانين، بعضها يكون توافقي لا يوجد عليه خلاف مثل تغليظ عقوبة التحرش".





وأضاف القناوي خلال كلمته بندوة "صدى البلد": "البعض من المراقبين يعيب عى مجلس النواب السابق لكونه أصدر 585 قانون خلال فترة وجيزة وجميعها قوانين مؤثرة اجتماعيا واقتصاديا على رجل الشارع، ومن هنا ظهرت الحاجة لإعادة مجلس الشيوخ مرة آخرى حتى يعمل بشكل أكثر على مراجعة القوانين وعقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشة القوانين الخلافية من خلال مختصين".





وتابع: "هناك تشريعات تم تعديلها أكثر من مرة خلال مجلس النواب السابق وهناك تشريعات تم الموافقة عليها لكن لم يتم إصدار لائحتها التنفيذية حتى الآن".





قوانين الايجار





وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك هدف داخل التنسيقية وهو اقتحام المشاكل المزمنة والقضايا الكبيرة التي لم تفتح منذ سنوات ومنها قانون الإيجار القديم وكذلك الجديد، الذي مضى عليه 25 عاما، لذلك لابد من مناقشته والنظر إليه بنظرة موضوعية نقدية وبحث آثره الاجتماعي والاقتصادي، حتى نتمكن من تعديله إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن قياس أثر القوانين مهمة أساسية من مهام مجلس الشيوخ.





قانون الشهر العقاري

وعن قانون الشهر العقاري، قال النائب: "مهم جدا تسجيل الثروة العقارية في مصر حتى تتمكن الدول من الحفاظ على حقوق الملكية وتقسيط العقارات للشباب، خاصة في ظل وجود أكثر من 90% من ثروة مصر العقارية غير مسجل، لكن قبل التسجيل لابد من النظر إلى القوانين الخاصة بعملية التسجيل وبالمناسبة يوجد 4 قوانين خاصة بهذا الشأن منها قانون نقابة المحامين والضريبة على الدخل وغيرها من التشريعات التي بحاجة إلى مراجعة قبل تطبيق القانون".





التجارة الالكترونية





وأشار النائب أحمد القناوي، إلى وجود العديد من القضايا المزمنة مثل التوكتوك والملكية الفكرية والأحوال الشخصية والتجارة الالكترونية، حيث تعد الأخيرة أمرا ثابتا في حياتنا خلال السنوات الأخيرة بمعدل نمو 40% كل عام، وهناك مجالات كثيرة أصبحت تعتمد على التجارة الأونلاين وعلى الرغم من ذلك لا يوجد قانون حتى الآن ينظم هذه التجارة.





خطة العمل التشريعية





وفيما يخص خطة التنسيقية التشريعية، قال القناوي، إن الموضوعات يتم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع، إما موضوع توافقي ليس عليه خلاف كتغليظ عقوبة التحرش، وإما موضوع خلافي كتعديل قانون الإيجار القديم وهنا يتم مناقشة وجهات النظر وإنشاء مجموعات عمل لدراسة الأمر والوصول إلى حل توافقي في النهاية.



