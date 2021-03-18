أنت قاتل وستدفع الثمن.. بايدن يهاجم بوتين.. والخارجية الروسية ترد

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن هناك صراعًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها الأوربيات ومعهم بعض الدول الأُخرى كالهند وكوريا الجنوبية واليابان، إلى الجانب الآخر وهما الصين وكوريا الشمالية وروسيا ، مشيرًا إلى أن كل جانب منهم يحاول سحب إيران إلى جانبه.

وأضاف " نشأت الديهي " خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المُذاع على فضائية "تن"، أن اليوم يخرج الرئيس الأمريكي جو بايدن من صمته، على اتهام غير مسبوق إلى الرئيس الروسي بوتين بأنه قاتل .

وأشار الإعلامي ، إلى أن قال " بايدن " لـ " بوتين " خلال مقابلة مع شبكة أي بي سي الأمريكية : أنت قاتل وستدفع الثمن غاليًا " ، مضيفًا : " أن إذا ثبت أنك تدخلت يا بوتين في الانتخابات الأمريكية فكن مستعدًا لدفع الثمن .

وتابع " الديهي " ، أن هذا الصراع والمبارزة اللفظية تعني أننا مقبلون على مرحلة صعبة ، معقبًا : " مقبلون على صيف صعب وساخن بين القوة الغربية بقيادة أمريكا ، والقوة الشرقية بقيادة روسيا في الظاهر ، والصين في الباطن " .

ونوه ، إلى أن المخابرات الأمريكية وجهت أصابع الإتهام إلى عدة جهات ، كانت الجهة الأولى روسيا ، حيث أوضحت المخابرات الأمريكية خلال تقريرًا لها ، أن بوتين وافق على حملة تهدف إلى الإساءة لشخص " بايدن " وتشويه صورته لصالح " ترامب " ، عبر الترويج بمعلومات كاذبة ، مشيرًا إلى أن الخارجية الروسية ترد قائلة : " تقرير المخابرات الأمريكية حول تدخل روسيا بانتخابات 2020 لا أساس له " .