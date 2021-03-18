أنت قاتل وستدفع الثمن.. بايدن يهاجم بوتين.. والخارجية الروسية ترد

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن هناك صراعًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها الأوربيات ومعهم بعض الدول الأُخرى كالهند وكوريا الجنوبية واليابان، إلى الجانب الآخر وهما الصين وكوريا الشمالية وروسيا ، مشيرًا إلى أن كل جانب منهم يحاول سحب إيران إلى جانبه.
وأضاف " نشأت الديهي " خلال
برنامجه " بالورقة والقلم " المُذاع على فضائية "تن"، أن اليوم
يخرج الرئيس الأمريكي جو بايدن من صمته، على اتهام غير مسبوق إلى
الرئيس الروسي بوتين بأنه قاتل .
وأشار الإعلامي ، إلى أن قال " بايدن
" لـ " بوتين " خلال
مقابلة مع شبكة أي بي سي الأمريكية : أنت قاتل وستدفع الثمن غاليًا " ،
مضيفًا : " أن إذا ثبت أنك تدخلت يا بوتين في الانتخابات الأمريكية فكن مستعدًا
لدفع الثمن .
وتابع " الديهي " ، أن هذا الصراع
والمبارزة اللفظية تعني أننا مقبلون على مرحلة صعبة ، معقبًا : " مقبلون على
صيف صعب وساخن بين القوة الغربية بقيادة أمريكا ، والقوة الشرقية بقيادة روسيا في
الظاهر ، والصين في الباطن " .
ونوه ، إلى أن المخابرات الأمريكية وجهت
أصابع الإتهام إلى عدة جهات ، كانت الجهة الأولى روسيا ، حيث أوضحت المخابرات
الأمريكية خلال تقريرًا لها ، أن بوتين وافق على حملة تهدف إلى الإساءة لشخص
" بايدن " وتشويه صورته لصالح " ترامب " ، عبر الترويج
بمعلومات كاذبة ، مشيرًا إلى أن الخارجية الروسية ترد قائلة : " تقرير المخابرات
الأمريكية حول تدخل روسيا بانتخابات 2020 لا أساس له " .