ما تيتمش عيالي.. حكاية مؤثرة بطلها طبيب مصري مع مريضة كورونا..فيديو

عرضت الإعلامية مني الشاذلي تقرير عن حالة مصابة بفيروس كورونا شديدة الخطورة حيث أن الأكسجين وصل نسبته في دمها إلي 15 % ولا تستجيب الحالة عند وضعها علي الأكسجين وقالت وقتها للطبيب" والنبي يادكتور متيتمش عيالي " .





وأضاف التقرير أن الطبيب عند سماعة إلي هذه العبارات كان رد فعله هو وطاقم التمريض انهم قاموا بعمل تنفس صناعي يدوي لها لمدة 5 ساعات من اجل إبقاءها علي قيد الحياه وبعد ذألك تم وضعها علي جهاز الأكسجين بأعلى ضغط وتم انقاذ حياتها.





و أوضح الدكتور احمد عنتر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " : عند استلامي شيفت العمل في مستشفي الإسكندرية للعزل وجدت حالة مصابة بفيروس كورونا لا تستجيب عند وضعها علي الجهاز وبالتالي اصبحت تسوء اكثر وهذا ما جعلني أنا وطاقم التمريض نقوم بعمل تنفس يدوي لها من اجل إبقاءها علي قيد الحياه قائلا " بكيت لأنني لم اكن اعرف كيف انقذها "





وتابع : عندما كنت أقوم بعملي لإنقاذها قالت لي "ما تيتمش عيالي" وهذا ما جعلني اعمل من الساعة 12 ليلا حتي الساعة الـ 7 صباحا لإنقاذ حياتها مؤكدا إنه أصيب بكورونا 3 مرات .



