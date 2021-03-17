طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

طريقة عمل كيكة الشوكولاته الهشه.





المكوّنات..

2 بيضة

1 كوب سكر

1 كوب زيت

1 كوب حليب سائل

3 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

1 1/2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيره بايكنغ باودر

1 ملعقة صغيره فانيليا

الخطوات

في الخلاط الكهربائي، يخلط الحليب، الزيت، السكر والكاكاو ثم يؤخذ منه كوب ويوضع في الثلاجة.

يوضع البيض، الدقيق، البيكنج بودر والفانيليا على باقي الخليط ثم يخفق جيدًا.

يوضع الخليط في قالب أو صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة.

يوضع القالب في فرن محمى مسبقًا على 150 درجة.

يخرج من الفرن بعد إستوائه ويرضع كوب الخليط الذي رفع جانبًا على الوجه و يمكن التزين حسب الذوق.

قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛