ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حياة كريمة..تخصيص 4 مليارات جنيه لتطوير 41 قرية بمغاغة في المنيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:50 م
اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا
Advertisements
ايمن رياض
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا جلسة حوارية مع أهالي مركز مغاغة ، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تجريها المحافظة مع أهالي القرى والمراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على إشراك المواطنين في تحديد الأولويات والاحتياجات للقرى والمراكز المدرجة في التطوير، وأرسل الحضور خلال الجلسة برقية شكر وتقدير لرئيس الجمهورية على إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي ستغير وجه الحياة في 51 مركزا على مستوي الجمهورية .

جاء ذلك بحضور محمد السيد رئيس مركز ومدينة مغاغة، ولفيف من نواب البرلمان، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات الخدمية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة وممثلي جهاز المشروعات الصغيرة والمجلس القومي للمرأة وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والجهات المعنية، وبالتعاون مع مركز اعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حيث أدار الجلسة وليد الحيني مدير المركز.

اقرأ المزيد..

هنأ المحافظ الحضور، في بداية اللقاء، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، رقم 102، داعيًا المولى عز وجل، أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، والازدهار، وموجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاقه المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة، وانه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى.

قال المحافظ إن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى، تستهدف  192 قرية، بـ 757 تابعا، بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهي "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة تصل تقريبًا الى 22 مليار جنيه، مخصص منها مايقارب 4 مليار جنية، لتطوير 41 قرية بمركز مغاغة، باجمالي 491 الف  و503 مواطن  وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وحرص المحافظ، خلال اللقاء على الاستماع لنواب البرلمان، حيث يمثلون كافة فئات الشعب، وتعمل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على تنفيذ كافة الخدمات الحيوية، وتوصيل المرافق وتحقيق الأهداف المطلوبة لضمان حياة كريمة للمواطنين.

كما استمع المحافظ الي ممثلي الوحدات القروية وعددها 8 وحدات قروية ،حيث أشار المحافظ الى انه منذ 2014 وحتى الأن، تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبري بالمحافظة  بتكلفة تصل الي 41 مليار جنيه وذلك بخلاف المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.

و أكد المحافظ أنه تم  دراسة، ورصد كافة احتياجات ومتطلبات القري الفعلية، ودراسة  كافة الأنشطة الاقتصادية التي تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية، بالإضافة الى إقامة مجمعات صناعية في القري، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدا أن المقاولين والعمال من الأهالي المحليين بالمركز، بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء تلك القري ، حيث ستشمل اعمال التطوير بمركز مغاغة، تطوير مستشفى مغاغة المركزي، ومستشفى الرمد، و 15 وحدة صحية أخري، و30 مدرسة، حيث تم البدء في تنفيذ  11 مشروعا  و الانتهاء من 14 مشروعا، في قطاعات، (الصرف الصحي ومياه الشرب، الصحة والتعليم والطب البيطري وتبطين الترع).

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضمن حياة كريمة.. محافظ المنيا يناقش مع جهاز التعمير خطة تطوير 192 قرية ..صور

المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى وتفعل غرفة الأزمات تحسبا للتقلبات الجوية

محافظ المنيا يهنئ مستشفى الرمد بنجاح أول زراعة قرنية كاملة

محافظ المنيا يتابع تنفيذ المشروعات بقرية جريس ضمن مبادرة حياة كريمة

غيوم وطقس بارد بالمنيا.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

محافظ المنيا يتابع أعمال رصف طريق البحر ببني مزار وإنشاء مدخل المدينة

ترشيحاتنا

أقوى بنت عرفتها .. ياسمين رئيس تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها

شغب جماهير الزمالك والخطيب يصافح لاعبات الأبيض.. ملخص تتويج سيدات الأهلي بكأس مصر لليد

أخبار التوك شو .. حقيقة إلغاء الفصل الثاني بالمدارس والجامعات .. البنك المركزي يعلن خبرًا سارًا بشأن شقق التمويل العقاري.. وتحذير بسبب كورونا

بيان عاجل من الخارجية الإماراتية حول هجوم إرهابي في دولة أفريقية

إصابة رمضان صبحي.. واللاعب خارج حسابات منتخب مصر

حرب كلامية بين الحريري وعون.. والرئيس المكلف يصدر بيانا شديد اللهجة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. شاهد دينا الشربيني وياسمين رئيس في أحدث ظهور لهما

باقة الـ 40 ألف درهم.. تعرف على أرخص السيارات السيدان في الإمارات

رسميا .. أسعار لادا جرانتا وبي واي دي F3 في مبادرة الإحلال