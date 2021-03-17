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سيارات

بمواد معاد تدويرها .. بدء إنتاج BMW iX الكهربائية الجديدة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:21 م
BMW iX
BMW iX
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كريم عاطف

أعلنت شركة صناعة السيارات البافارية بي ام دبليو BMW ، منذ فترة، عن استراتيجيتها الجديدة فى التحول الى انتاج المركبات الكهربائية بخطة رسمية معلن عنها .


وأوضحت الشركة البافارية BMW ، انها تقوم منذ فترة بالعمل على نموذجين جديدين ضمن السيارات الكهربائية بعلامتها التجارية الفرعية i ، وهم i4 و iX .


وبدأت شركة BMW بطرح والكشف قريبا عن السيارة i4 قريبًا ، بالإضافة الى تجهيز السيارة الكروس أوفر iX ، الأكثر شهرة الان ، والتي ظهرت عنها معلومات كثيرا الفترة الأخيرة دون الكشف عن موعد طرحها .


وقالت شركة بي ام دبليو BMW انها تريد تقليل الضرر البيئي الناجم عن كل من السيارات وعمليات التصنيع خاصتها، حيث جعلت الاستدامة جزءًا رئيسيًا من خطتها، بالاعتماد على مواد معاد تدويرها، والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والكهرومائية والموارد المتجددة .


وأعلنت الشركة انه تمت معالجة التنجيد الجلدي مع خلاصة أوراق الزيتون التي تم جمعها من التقليم السنوي لأشجار الزيتون في جميع أنحاء أوروبا مع استخدام خيوط صناعية مصنوعة من مواد نفايات النايلون المعاد تدويرها لسجاد الأرضيات، كما تحمل كل سيارة iX ما يصل إلى 59.9 كجم من البلاستيك المعاد تدويره.


بالإضافة الى وضع تقنيات التصنيع الجديدة داخل السيارة الجديدة الكهربائية للحد من انبعاثات الكربون، حيث تعمل على توفير المواد الخام الخاصة بها مثل الكوبالت قبل إتاحتها للموردين لضمان استخراجها ومعالجتها بشفافية.


وأكد الخبراء أن أسعار iX الكهربائية الجديدة ستبدأ من 80,000 دولار في حين ستُعلن الشركة عن أسعارها الرسمية بالتفصيل مع اقتراب إطلاقها في الأسواق ، والذي من المتوقع أن يحدث في أوائل عام 2022 .

بمواد معاد تدويرها .. بدء إنتاج BMW iX الكهربائية الجديدة
بمواد معاد تدويرها .. بدء إنتاج BMW iX الكهربائية الجديدة
بمواد معاد تدويرها .. بدء إنتاج BMW iX الكهربائية الجديدة
بمواد معاد تدويرها .. بدء إنتاج BMW iX الكهربائية الجديدة
بمواد معاد تدويرها .. بدء إنتاج BMW iX الكهربائية الجديدة
بمواد معاد تدويرها .. بدء إنتاج BMW iX الكهربائية الجديدة
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