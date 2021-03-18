ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آداب القاهرة تصدر قرارًا خاصًا بالمصروفات الدراسية

الخميس 18/مارس/2021 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
أصدرت كلية الآداب جامعة القاهرة، قرارًا لجميع الطلاب وهو سرعة سداد المصروفات الدراسية وتسليم إيصال السداد لشئون الطلاب مدونا عليها بياناته الشخصية اسم الطالب والقسم الملتحق به، الفرقة، انتظام - انتساب وذلك لاستلام الكارنيه الخاص بالكلية.


وكان أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.

وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة  الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.

واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شرطا لاستيلام الكارنيه.. آداب القاهرة تصدر قرارا خاصا بالمصروفات الدراسية

عميد آداب القاهرة يكشف أجواء اليوم الثاني من امتحانات الفصل الدراسى الأول

عميد آداب القاهرة: امتحانات الدراسات العليا دون مشاكل

عميد دار العلوم يكشف لـ صدى البلد تفاصيل أجواء الامتحانات

تسير بشكل طبيعي.. عميد دار علوم يكشف أجواء امتحانات الدراسات العليا

شرط استلام الكارنيه .. آداب القاهرة تصدر قرارا خاصا بالمصروفات الدراسية

ترشيحاتنا

أول تعليق من أشرف زكي على أزمة منع عمر كمال من التمثيل

مديرة مستشفي عزل تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

مهشمة الرأس.. تحقيقات موسعة في مقتل مدرسة بشقتها بحدائق أكتوبر

شوبير يعلق على مطالبة لاعب الأهلي بالرحيل

عزة مصطفى تعلن خبرا محزنا على الهواء.. فيديو

النيابة العامة تامر بضبط وإحضار متهم في واقعة شجار أمام مدرسة بالمعادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. شاهد دينا الشربيني وياسمين رئيس في أحدث ظهور لهما

باقة الـ 40 ألف درهم.. تعرف على أرخص السيارات السيدان في الإمارات

رسميا .. أسعار لادا جرانتا وبي واي دي F3 في مبادرة الإحلال