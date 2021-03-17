رمضان يطرق الأبواب| التموين تكشر عن أنيابها ضد جشع التجار.. محللون: فتح أسواق عامة يحمي المواطنين

أقل من شهر يفصلنا عن شهر رمضان، الذي تصاحبه حركة شرائية هائلة يمتاز بها عن باقي شهور السنة، الأمر الذي يثير التساؤلات حول موقف الاقتصاد المصري وتأثير تلك الحركة على السوق المحلي، فضلا عن تأثيرها على جعبة التجار والمستهلكين في تحمل التكاليف الشرائية من سلع غذائية ومستلزمات منزلية مرتبطة لدى المواطنين برمضان.





تخفيضات هائلة على السلع

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، مدير مشروع جمعيتي بالوزارة، أن معرض أهلا رمضان سيبدأ في شهر إبريل القادم، موضحًا أنه سيبدأ في الفترة ما بين 4 إلى 12 إبريل، مضيفًا أنه يوجد 164 شركة غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر في هذا التوقيت.





وتابع "كمال" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه سيتم مشاركة 21 سلسلة تجارية في المعرض الدائم بـ 1252 فرع منها كليا بالفروع أو جزئيا عبر تخصيص ركن في كل سلسلة مخصصة لعرض السلع الرمضانية.





وأوضح: أن هناك 15 سلعة تتنوع ما بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسكن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاي واللحوم المجمدة، ستكون متوفرة في المعرض بتخفيضات تتفاوت ما بين 15% إلى 35%.





وتابع: أيضًا أن وزارة التموين ستشارك أيضًا بــ 1300 مجمع استهلاكي تابع للوزارة بنفس التخفيضات، إلى جانب منافذ جمعيتي والمنافذ المتنقلة.





شنط رمضانية بأسعار مخفضة

وفي السياق ذاته، ذكر "كمال"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستعلن عن شنط رمضانية يتفاوت سعرها ما بين 75 جنيها إلى 50 جنيه إضافة إلى الكوبونات، وبالنسبة للشنط الرمضانية في السلاسل التجارية فسيتراوح سعرها بين 60 جنيها و200 جنيه.





وتابع: أن وزارة التموين اهتمت بالتنسيق بين الوزارة والمحافظين والغرف التجارية بالمحافظات لإنشاء عدد كبير من تلك المعارض بالمحافظات، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع في رمضان، موضحًا أن التنسيق بين الجهات الثلاثة سيشمل التجهيز واختيار الأماكن المناسبة في المناطق الأكثر تكدسًا بالمواطنين لتقريب السلع إليه.





مراقبة دورية على المخازن

وتابع: أن مديريات الأمن بالمحافظات ستتولى المرور الميداني والمتابعة اليومية على مخازن ومنافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من انتظام صرف السلع للمواطنين بشكل منتظم.





وأكد: أن هناك مخزون احتياطي استراتيجي كافي من كل السلع الغذائية" السكر والأرز والقمح والزيت والمكرونة وكذلك اللحوم والدواجن" لذلك لن نواجه نقصًا في السلع الغذائية.





تكثيف الحملات الأمنية على الأسواق

ومن ناحية أخرى، أكد نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، محسن التاجوري، على أهمية الأسواق التي تقيمها الدولة، خلال المواسم التي ترتفع فيها القوة الشرائية وأبرزها منافذ أهلا رمضان، مشيرا إلى أهمية تلك الأسواق في تجسيد تعاون الدولة والتجار لتحقيق انتعاش في الأسواق المصرية، بعد أن تمكن منها الركود.

ولفت "التاجوري" في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى تعهد عدد من الوزراء، أبرزهم وزير التموين، بتوفير أكبر عدد من الفرص لطرح السلع الغذائية، في تلك الأسواق، مع توفير رقابة مشددة والضرب بيد من حديد على التجار الجشعين، معلقا "مش هنسيبهم"، وأردف "هناك اتفاق على طرد التاجر الجشع خارج السوق، إذا ما تم ضبطه".





وأوضح أن هذه الاسواق تأتي في إطار محاولات الدولة لتحقيق وضع اقتصادي مستقر، مع مراعاة حلقة البيع والشراء، التي يمثل المستهلك أهم أطرافها، مما يولد توازنا في السوق المحلي، ويخفف الأعباء الاقتصادية عنه كاهله.





كما شدد التاجوري على دور مباحث التموين، الذي ينشط وبشدة في شهر رمضان، في شن وتكثيف الحملات على المحال والأسواق التجارية وضبط جميع المخالفين أو المتلاعبين في صلاحية وجودة السلع المقدمة للمواطن، وفقا لتوجيهات الأجهزة الرقابية.





السيطرة على الأسعار

أكد عضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي، الخبير الاقتصادي الدكتور عادل فهمي، أن شهر رمضان يُعد من أكثر شهور السنة استهلاكا لدى الشعب المصري، نتيجة لتوافر بعض السلع الأساسية التي تحتم على المصريين شراءها، وهو الأمر الذي يؤدي لضعف العلاقة بين ارتفاع الأسعار وتأثيرها على النزعة الاستهلاكية.





وأوضح "فهمي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن معارض "أهلا رمضان" تشكل أحد المشروعات التسويقية الهامة لترويج السلع الغذائية الأساسية المختلفة بكافة أنواعها كالأرز والزيت والسكر والمكرونة، بأسعار مُخفضة عن باقي الأسعار المفروضة في الأسواق، والتى تتراوح ما بين 25 : 30 %، لأكثر من 1300 سلسلة تجارية، مما يجعل تلك المنافذ تناسبا مع الظروف الاقتصادية المختلفة للجميع.





وشدد على أن المعارض، المُقرر عقدها بداية من إبريل المقبل بالمركز الدولي للمؤتمرات، ولمدة 10 أيام، تمثل نوعا من أنواع التوازن الاقتصادي الحر، خاصة وأنه من المعهود عدم وجود تسعيرة جبرية ثابتة ومقررة للسلع الغذائية، والتي يتم تحديدها غالبا بناء على حركة الشراء، وحجم نسبة العرض والطلب في الأسواق المصرية.





وأشار إلى أنه بجانب منافذ "أهلا رمضان" والسوق المحلي التقليدي، من المحتمل أن يتم زيادة هذه المنافذ، معللا زيادتها بوجود المواسم، مثل الموسم الرمضاني، وشم النسيم، وعيد الأم، فضلا عن مواسم أخرى على مدار السنة، تنشط بها حركة البيع والشراء، لتعاود حالة الركود الاقتصادي للسوق الاقتصادي مرة أخرى بعد انقضاء تلك المواسم.





وأوضح "فهمى"، أنه في ظل التوجه الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، سوف تختفي ظاهرة ارتفاع الأسعار، إلا اذا عانت الأسواق من حالة شح في السلع والموارد، والتي تتضاءل احتمالاتها، فى ظل حالة السيولة التي تتجه إليها الدولة في إتاحة السلع بشكل مستمر، والتي تقف حائلا أمام رغبة التجار في رفع الأسعار.





واختتم "فهمي" حديثه مؤكدا وجود خطة تعتمدها الدولة، لحماية المستهلك من جشع التجار، بالإضافة للمنافذ التي تعلنها وزارتي الداخلية والدفاع، من خلال مشاريع جهاز الخدمة المدنية، كأحد الأسباب التي تؤدي لزيادة الأسعار والتوازن الاقتصادي.







