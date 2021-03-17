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منوعات

بشكل مفاجئ .. وفاة طفل أثناء إطعامه للبط.. وأمه تفشل في إنقاذه

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:24 م
وفاة طفل أثناء إطعامه
وفاة طفل أثناء إطعامه للبط وأمه تفشل في إنقاذه
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يارا زكريا
توفي طفل صغير لم يتعد الثلاثة أعوام من عمره بشكل مفاجئ ومأساوي في ذات الوقت، أثناء إطعامه للبط على إحدى القنوات النهرية بولاية يركشاير الإنجليزية.


وحسب صحيفة «الدلي ميل» البريطانية سقط ديلان ميلسوم في الماء البارد والذي جرفه على بعد ميل تقريبًا في اتجاه مجرى النهر قبل أن يسحبه العمال من المياه.


وفشلت شيلي نارديني، 36 عامًا في إنقاذ طفلها الصغير رغم قيامها بالقفز وراءه محاولةً إنقاذه، حيث توفى فور وصوله إلى المستشفي فيما تخضع هي للعلاج الآن. 
 

وكتبت عمة الطفل، كلير أروسميث: «ولدي الصغير الجميل، اللطيف؛ نحن نحبك كثيرًا يا ديلان»، وأضاف آخر: «جميلة جدًا تلك الابتسامة سوف تتألق إلى الأبد في قلوبنا شيلي».


وتستمر تحقيقات النيابة و الطبيب الشرعي في بيركشاير حيث سيقوم أخصائي علم الأمراض بإجراء تشريح لجثة الطفل للتأكد من سبب وفاته في الأيام القليلة المقبلة.

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