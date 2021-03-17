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توك شو

شاهد.. رسالة منى الشاذلي للأطباء في اليوم العالمي للطبيب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:37 م
مني الشاذلي
مني الشاذلي
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إبراهيم القادري
وجهت الإعلامية مني الشاذلي رسالة إلي الأطباء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبيب الموافق  18 مارس مؤكدة أننا نحترم ونقدر مهنة الطب والأطباء .

وأضافت مني الشاذلي خلال برنامجها " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " : جميعنا شهود عيان علي دور الأطباء وعلي كفاحهم و تصديهم لاإصابات فيروس كورونا التي استقبلتها وتستقبلها المستشفيات حتي الأن من اجل إنقاذ الملهوفين والمستغيثين .

وأوضحت مني الشاذلي ، مصر بها جيش ابيض يوازي ويضاهي اعظم أطباء العالم في الكفاءة والشجاعة والبسالة والنبل وتفانيه في العمل من اجل إنقاذ المواطنين .
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