شاهد.. رسالة منى الشاذلي للأطباء في اليوم العالمي للطبيب

وجهت الإعلامية مني الشاذلي رسالة إلي الأطباء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبيب الموافق 18 مارس مؤكدة أننا نحترم ونقدر مهنة الطب والأطباء .





وأضافت مني الشاذلي خلال برنامجها " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " : جميعنا شهود عيان علي دور الأطباء وعلي كفاحهم و تصديهم لاإ صابات فيروس كورونا التي استقبلتها وتستقبلها المستشفيات حتي الأن من اجل إنقاذ الملهوفين والمستغيثين .



