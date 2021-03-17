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أخبار العالم

وزير النفط الكويتي يبحث ونظيره السعودي تعزيز التعاون

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:59 م
الدكتور محمد الفارس
الدكتور محمد الفارس
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أ ش أ
بحث وزیر النفط وزیر التعلیم العالي الكویتي الدكتور محمد الفارس، مع وزیر الطاقة السعودي الأمیر عبدالعزیز آل سعود، سبل تعزیز التعاون في مجالات إنتاج النفط المتعددة.

جاء ذلك - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - خلال زیارة قام بھا الوزیر محمد الفارس الیوم الأربعاء، إلى المملكة العربیة السعودیة یرافقه وفد نفطي فني وقانوني، وذلك بحسب بیان صحفي صادر عن مؤسسة البترول الكویتیة.

واستعرض الوزیران التطورات الإیجابیة التي انعكست على التعاون بین البلدین، بعد مرور أكثر من عام على توقیعھما الاتفاقیة الملحقة باتفاقیتي تقسیم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذیة للمنطقة المقسومة بین البلدین ومذكرة التفاھم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج البترولي في الجانبین.

وأكد الوزیران أن الاتفاقیة جسدت العلاقة الأخویة المتمیزة بین البلدین الشقیقین، ودفعت باتجاه تحقیق المصالح المشتركة للطرفین، كما ناقشا الخطوات التالیة لتنفیذ الاتفاقیة والمذكرة والسیر بھما قدما نحو تحقیق المزید مما فیه صالح البلدین وشعبیھما.

وبحثا أوضاع السوق البترولیة والتعاون المشترك بین البلدین؛ لدعم استقرار السوق والمحافظة علیه ودورھما الفاعل ضمن اتفاقیة (أوبك +)، التي أدت إلى تسارع وتیرة إعادة التوازن لسوق البترول العالمیة، حیث أكد الوزیران أھمیة العمل المشترك و استمرار التشاور بین البلدین. 
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