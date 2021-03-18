إحباط محاولة تهريب مستحضرات تجميل بمطار برج العرب

تمكنت جمارك مطار برج العرب الدولي، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه تم الاشتباه في راكبين مصريين قادمين من اسطنبول، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود 512 عبوة مستحضرات تجميل.





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وأضاف البيان أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 180 ألفا و620 جنيها، مشيرة إلى أن مصطفى العربي مدير عام الموانىء الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي.

وفي سياق منفصل،، شنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدى مدير الادارة حملات لتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم للمواطنين، وذلك وفق تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة السيارة 50 كجم بمنطقة اللبان بغرض بيعهم فى السوق السوداء، وبها بعض الشكائر تابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا وغير مصرح بتداوله بالإسكندرية .



