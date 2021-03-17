رئيس جامعة طنطا في ضيافة جامعة السلام الخاصة..صور

استقبل الدكتور محمد صقر‏ ، رئيس مجلس أمناء جامعة السلام الخاصة، والدكتور ‏عباس الحفناوي، عضو مجلس الأمناء ورئيس جامعة السلام، اليوم، الدكتور ‏محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والوفد المرافق له، والذي ضم نائبا رئيس الجامعة ‏الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة، والدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة، والدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان.

أشاد رئيس جامعة طنطا بجامعة السلام، ‏والتي تعد أول ‏جامعة خاصة متميزة على ‏مستوى الدلتا، مثمنًا كذلك جهود مجلس الأمناء الذي يضم نخبة ‏متميزة من الأساتذة وهم ‏الدكتور ‏عبد الفتاح صدقة رئيس جامعة طنطا الأسبق ‏وعضو مجلس الأمناء ونائب رئيس جامعة جامعة السلام، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، ‏والدكتور طارق المحمدي، والدكتور طارق فوزي.





من جانبه، رحب رئيس مجلس أمناء جامعة السلام الخاصة برئيس جامعة طنطا والوفد المرافق له، مثمنًا ‏الجهود التي يبذله لها الدكتور محمود ذكي في الارتقاء بجامعة طنطا بين نظرائها من الجامعات العربية والدولية.





وصرح رئيس جامعة السلام، أنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى كلية طب الفم والأسنان و 40٪ من مبنى كلية الصيدلة، موضحًا أن التصور المستقبلى لجامعة السلام يستهدف إنشاء عدد6 كليات مقسمة إلى قطاعين هما : القطاع الطبى ويشمل "كليات طب الفم والأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعى"، والقطاع الهندسي ويشمل كلية الهندسة وكلية الفنون التطبيقية.





وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة جامعة السلام التعليمية والبحثية، كما جرى الاتفاق على تحديد زيارة مرتقبة لجامعة طنطا لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين بالتنسيق مع عمداء الكليات المختصة.



