الصحة العالمية تعلن موقفها من لقاح استرازينيكا لعلاج كورونا في هذا الموعد

ردّت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، على ما يتردد بشأن وقف استخدام لقاح استرازينيكا ضد كورونا في دول أوروبية.





وقالت "طلعت"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر تم بعد رصد عدة أمور فيما يخص، متابعة الآثار الجانبية في شكل وفيات و25 حالة تجلط نتج عنها الدخول للمستشفيات.





وأكدت أنه تم تعليق استخدام هذا اللقاح لحين الفصل في الأمر بشكل نهائي، و١٣ دولة أوروبية علقت استخدام لقاح استرازينيكا بعد ظهور آثار جانبيةو ٣ وفيات و٢٥ إصابة بجلطات.





وتابعت أن خلال اسبوع سيتم اعلان موقغ منظمة الصحة العالمية من هذا اللقاح، ومنظمة الصحة العالمية تراجع جميع البيانات العلمية الخاصة بفعالية اللقاحات، مؤكدة أن هناك اجتماعاً لوكالة الدواء الأوروبية لاتخاذ قرار علمي بشأن لقاح استرازينيكا.





وأشارت إلى أن 5 ملايين تلقوا لقاح كورونا و30 شخصًا فقط ظهرت عليهم أعراض.







