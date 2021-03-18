حاكم الشارقة لن يبني مستشفى للصحفيين .. ضياء رشوان يحسم الجدل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه نقل على لسان بعض الزملاء أن حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمى أنه سيقوم ببناء مستشفى للصحفيين، أو سيساهم فى بناء مستشفى للصحفيين، موضحًا أنه لم يجد ورقة واحدة تلزم أى جهة بشأن بناء مستشفى الصحفيين، وأنه تواصل مع حاكم الشارقة.





وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم دفع 4.7 مليون جنيه ربع ثمن الأرض لوزارة الإسكان.





ولفت نقيب الصحفيين إلى أنه وجد ورقة واحدة كطلب من النقابة لـ الدكتور سلطان بالتعاون فى بناء مستشفى للصحفيين.





وأشار إلى أنه جلس مع حاكم إمارة الشارقة وتحدث عن مستشفى الصحفيين، ولكن قال إنه مهتم بالتدريب.





وأوضح أن مدير مكتب الشيخ سلطان بالقاهرة تواصل معه وأخبره أن حاكم الشارقة ليس لديه شيء ببناء مستشفى للصحفيين وتابع: "حاكم الشارقة لم يعلن عن بناء مستشفى للصحفيين وتم الإعلان عن شيء لن يحدث".





وكشف ضياء رشوان أن 500 مليون جنيه تكلفة إنشاء مستشفى للصحفيين.



