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أخبار العالم

ظريف: إيران ستنتظر لحين عودة إدارة بايدن للاتفاق النووي

الخميس 18/مارس/2021 - 12:13 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
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قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الأربعاء، استعداد بلاده للانتظار مهما طالت المدة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي. 


وقال ظريف إن الولايات المتحدة تريد ممارسة الضغط لانتزاع تنازلات جديدة من جانب إيران. 


ومن ناحية اخرى، أظهرت صور الأقمار الصناعية ان إيران أنشأت مواقع جديدة لإطلاق صواريخ باليستية، ما يمثل تهديدًا جديدًا للمنطقة من قبل طهران.


وبحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أصبح موقع الصواريخ الباليستية الإيرانية خورجو تحت الأرض جاهزًا للعمل تقريبًا بعد إنشاء مواقع إطلاق جديدة، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها القناة.


تكشف الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تيكنولوجيز" عن حفر أربعة ثقوب في جانب أحد الجبال. ثلاثة من الأعمدة هي مواقع إطلاق عمودية صلبة في مرحلة البناء النهائية، وفقًا لتحليل منفصل أجرته مجموعة الاستخبارات المدنية "إنتل لاب".


قال رئيس محللي مختبر إنتل إيتاي بار ليف إنه:"بالنظر إلى الموقع الجغرافي والتضاريس الحالية، بمجرد أن يصل هذا المجمع إلى القدرة التشغيلية الكاملة، لن يكون من السهل تحييده بالوسائل التقليدية".


بدأ البناء في موقع الصواريخ الباليستية، الواقع في جنوب غرب إيران، قبل ثلاث سنوات، على الرغم من أن الإيرانيين كثفوا العمل في الأشهر الأخيرة فقط في مواقع الإطلاق التي يمكنها نشر صاروخين باليستيين بسرعة لكل منهما.


يقع الموقع الإيراني على بعد 500 ميل تقريبًا من الكويت، الدولة التي تضم أكثر من 13000 جندي أمريكي، وأقل من 200 ميل من الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة.
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