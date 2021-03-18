إبراهيم عيسي: يجب إنتاج منهج تعليمي يقضي على الأفكار المتطرفة ويحمي الأسرة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك 52 ألف مدرسة في مصر، بهم 2 مليون مُدرس في مصر، يجب الاهتمام بهم وإصلاح العملية التعليمية، موضحًا أنه يجب أن تكون هذه المدارس مشتملة على المواد الخاصة بالفكرة والقاعات والمكاتب والمسارح الثقافية.





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من الضروري إنتاج منهج جديد ليتماشى مع القضايا الحالية للقضاء على الأفكار المتطرفة وحماية الأسرة، مؤكدًا أن التعليم والدين من يغيروا وعي المواطنين.





وأشار ابراهيم عيسى الى أنه لابد من الاهتمام بالتعليم والفكر والثقافة كما يتم الاهتمام بالجانب الاقتصادي، حيث إن التعليم هو من سيحقق التنمية الحقيقة.