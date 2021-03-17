إعادة افتتاح ديزني لاند 30 أبريل بأعداد محدودة

قررت إدارة مدينة الملاهي ديزني لاند إعادة افتتاح أبوابها أمام الزائرين 30 أبريل المقبل، بعد إغلاقها لأكثر من عام، مع عودة حوالي 10 آلاف عضو من فريق العاملين في عروض تمثيلية داخل المدينة.





وقالت ديزني لاند في بيان لها، إن لحظات الفرح والسعادة والعروض السحرية في ظريقها إلى العودة قريبا، فيما تقرر إعادة افتتاح ديزني لاند بارك وديزني كاليفورنيا أدفنتشر بارك رسميا يوم 30 أبريل ولكن بسعة محدودة.





إعادة افتتاح ديزني لاند ستتم بعد الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، في لوقت الذي تحرص فيها أمريكا على منح اللقاح لكل المواطنين، ونظرا لسعة الحضور المحدودة ستطرح الشركة طرق جديدة لحجز تذاكر المنتزه الشهير.





في الوقت الذي ألغت فيه ديزني لاند باريس خطط إعادة استقبال الزوار مرة أخرى بداية من أبريل المقبل بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.