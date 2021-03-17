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وزير التعليم: دول كبرى تطلب تدريس مناهجنا من KG1 لـ 3 إبتدائي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:29 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التعليم هو الأسلوب الامثل لاكتساب المعارف، مشيرًا إلى أن نظام التعليم المصري القديم استنفذ أغراضه، وتم وضع النظام التعليمي الحالي والوزارة انشأت مناهج جديدة من مرحلة الحضانات عام 2018، بالاعتماد على كُتب لم نرها من قبل بفكر جديد ومتطور.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم وضع المناهج من خلال عملية كبيرة من خلال قطاع تطوير المناهج بالوزارة، الذي عمل على نقل خبرات العالم كله بتمصير كامل من كل المؤسسات الكبرى الدولية بسنغافورة وكمبريدج.
 
وتابع: "الكُتب والمناهج من الـKG1  وحتى الصف الثالث الإبتدائي وضع بمنهجية وبشكل لم نره من قبل وتم وضعها في وقت قياسي "، موضحًا أنه تم الاستثمار في الثروة الحقيقية بوجود منهج عصري يماثل الدول الأخرى، والمناهج الجديدة إنجاز ونفتخر به ودول كبرى تُطلبها لتدريسها، والمناهج أتغيرت بشكل كبير.
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