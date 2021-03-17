ضياء رشوان: 800 شقة سيتم توفيرها في مشروع المدينة الصحفية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن 500 مليون جنيه هى تكلفة إنشاء مستشفى للصحفيين، وأن أرض نقابة الصحفيين غير معمورة وتقترب من دهشور.





وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه أعاد أرض أكتوبر بعد أن تم سحبها واسترجعتها النقابة.





ولفت نقيب الصحفيين إلى أن أرض أكتوبر على مساحة 34 فدانا، وتم سحبها فى فترة عدم وجوده في مجلس نقابة الصحفيين.





وأشار إلى أنه وقع على شيكات بقيمة 355 مليون جنيه تسدد على 5 سنوات لكي لا تسحب الأرض.





وأوضح أن النقابة تعمل فى أكثر من اتجاه، وأنه أبلغ الجهات الرقابية لمتابعة الأرض والمبانى فى مشروع النقابة.





وتابع أن هناك حوالى 800 شقة سيتم توفيرها فى مشروع المدينة الصحفية، وأن النقابة حصلت على 1208 شقة للصحفيين فى 10 محافظات.



