حملات مكثفة لمتابعة سير العمل بمستشفيات الغربية.. صور

شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار لجان المرور والمتابعة علي كافة المستشفيات، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق مكافحة العدوى والارتقاء بالوضع الصحي وتطوير وتنظيم العمل، وتذليل العقبات التي يواجهها المواطن والطبيب وذلك بناء علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

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فقد قامت دكتورة جهاد خورشيد مدير المكتب الفني بمديرية الصحة يرافقها الدكتور محمد رشدي بتفقد مستشفي حميات بسيون ومكتب صحة بسيون حيث تابعا العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وعدد من الأقسام الأخرى، والتقوا بالمرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورًا، مطالبًين بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



