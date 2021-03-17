ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملات مكثفة لمتابعة سير العمل بمستشفيات الغربية.. صور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:34 م
حملات مكثفة لمتابعة
حملات مكثفة لمتابعة سير العمل بمستشفيات الغربية
Advertisements
احمد علي
شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار لجان المرور والمتابعة علي كافة المستشفيات، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق مكافحة العدوى والارتقاء بالوضع الصحي وتطوير وتنظيم العمل، وتذليل العقبات التي يواجهها المواطن والطبيب وذلك بناء علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.
 
أقرأ أيضا:

فقد قامت دكتورة جهاد خورشيد مدير المكتب الفني بمديرية الصحة يرافقها الدكتور محمد رشدي بتفقد  مستشفي حميات بسيون ومكتب صحة بسيون حيث تابعا العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة  وعدد من الأقسام الأخرى، والتقوا بالمرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورًا، مطالبًين بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تقدموا بالشكر لمدير مستشفى حميات بسيون وأشاد بمجهودات الأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
حملات مكثفة لمتابعة سير العمل بمستشفيات الغربية.. صور
حملات مكثفة لمتابعة سير العمل بمستشفيات الغربية.. صور
حملات مكثفة لمتابعة سير العمل بمستشفيات الغربية.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي

لجنة للمرور على مستشفيات الغربية لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

تكثيف المرور على مستشفيات الغربية لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا.. صور

وكيل صحة الغربية: الانتهاء من تجهيز مستشفي صدر بسيون لافتتاحها

ترشيحاتنا

إضافة المواليد لـ 5 فئات.. قرارات استثنائية من وزير التموين للمواطنين

أخبار التوك شو .. حقيقة إلغاء الفصل الثاني بالمدارس والجامعات .. البنك المركزي يعلن خبرًا سارًا بشأن شقق التمويل العقاري.. وتحذير بسبب كورونا

رسميا.. سامسونج تطلق هاتفي Galaxy A52 و A72.. السعر والمواصفات

تعليق ناري من مدحت شلبي على رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون

أقوى بنت عرفتها .. ياسمين رئيس تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها

لمواجهة كورونا| توجيهات رئاسية بتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية وإمدادات الأكسجين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب «هجوم قرود» .. شابة في مقتبل العمر تفقد حياتها في حادث مأساوي

مين أحلى .. شاهد دينا الشربيني وياسمين رئيس في أحدث ظهور لهما

باقة الـ 40 ألف درهم.. تعرف على أرخص السيارات السيدان في الإمارات