حياة كريمة.. الإسكان: إنشاء مجمع مصالح حكومية في قرى ومراكز الجمهورية.. فيديو

قال طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشرون المرافق، إن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الجمهورية دخلت حيز التنفيذ بداية من عام 2021 .





وأضاف طارق الرفاعي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" تعاون مع الأمم المتحدة للاستفادة من الخبرات الخاصة بها فيما يتعلق بتطوير القرى بما يفيد ويتماشى مع طبيعة القرى المصرية ".





وتابع طارق الرفاعي:" تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أراضي لمحطات الرفع والمعالجة بقرى كثيرة وبدأنا في إنشاء شبكات الصرف الصحي بمراكز كثيرة على مستوى الجمهورية ".





واكمل طارق الرفاعي:" اعتمدنا نموذج الخدمات الذي سيتم عرضه على الرئيس السيسي تمهيدا لبدء تنفيذه في قرى الجمهورية وجاري التنسيق مع الوحدات المحلية لتقديم الخدمات لأهالي القرى".





ولفت طارق الرفاعي:" وهناك توجه انشاء مجمع مصالح حكومية داخل الوحدة المحلية في القرى والمراكز لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن والتيسير عليه ".