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حياة كريمة.. الإسكان: إنشاء مجمع مصالح حكومية في قرى ومراكز الجمهورية.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 03:40 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
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هاني حسين
قال طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشرون المرافق، إن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الجمهورية دخلت حيز التنفيذ بداية من عام 2021 .

وأضاف طارق الرفاعي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" تعاون مع الأمم المتحدة للاستفادة من الخبرات الخاصة بها فيما يتعلق بتطوير القرى بما يفيد ويتماشى مع  طبيعة القرى المصرية ".

 وتابع طارق الرفاعي:"  تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أراضي لمحطات الرفع والمعالجة بقرى كثيرة وبدأنا في  إنشاء شبكات الصرف الصحي بمراكز كثيرة على مستوى الجمهورية ".

 واكمل طارق الرفاعي:"  اعتمدنا نموذج الخدمات الذي سيتم عرضه على الرئيس السيسي تمهيدا لبدء تنفيذه في قرى الجمهورية وجاري التنسيق مع الوحدات المحلية لتقديم الخدمات لأهالي القرى".

ولفت طارق الرفاعي:"  وهناك توجه انشاء مجمع مصالح حكومية داخل الوحدة المحلية في القرى  والمراكز لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن والتيسير عليه ".
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